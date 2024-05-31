  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Усик сохранит титул IBF в супертяжелом весе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Усик сохранит титул IBF в супертяжелом весе

Бокс
Обновлено

А с ним и статус абсолютного чемпиона мира

Александр Усик сохранит титул IBF в супертяжелом весе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация бокса (IBF) объявила о бое Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, который состоится 1 июня. Бой состоится за звание временного чемпиона организации в супертяжелом весе, сообщает журналист Дэн Рафаэл со ссылкой на письмо от IBF.

Ожидалось, что поединок Хргович - Дюбуа состоится за основной титул IBF, которым владеет абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Напомним, что в команде Усика обратились к IBF с запросом об отсрочке обязательной защиты.

Бой Хргович - Дюбуа будет определять следующего временного чемпиона IBF.

По теме
yellow-arrow
Тедди Атлас: Несправедливо по отношению к Усику отбирать у него титул IBF
yellow-arrow
Уоррен: В бою с Фьюри в Усика открылось второе дыхание
yellow-arrow
В команде Фьюри рассказали, почему реванш с Усиком назначен на декабрь
Александр Усик Дэниэл Дюбуа Филип Хргович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости