Александр Усик сохранит титул IBF в супертяжелом весе

Международная федерация бокса (IBF) объявила о бое Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, который состоится 1 июня. Бой состоится за звание временного чемпиона организации в супертяжелом весе, сообщает журналист Дэн Рафаэл со ссылкой на письмо от IBF.

Ожидалось, что поединок Хргович - Дюбуа состоится за основной титул IBF, которым владеет абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Напомним, что в команде Усика обратились к IBF с запросом об отсрочке обязательной защиты.

Бой Хргович - Дюбуа будет определять следующего временного чемпиона IBF.