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Александр Усик сохранит титул IBF в супертяжелом весе
А с ним и статус абсолютного чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Международная федерация бокса (IBF) объявила о бое Филипа Хрговича и Даниэля Дюбуа, который состоится 1 июня. Бой состоится за звание временного чемпиона организации в супертяжелом весе, сообщает журналист Дэн Рафаэл со ссылкой на письмо от IBF.
Ожидалось, что поединок Хргович - Дюбуа состоится за основной титул IBF, которым владеет абсолютный чемпион мира Александр Усик.
Напомним, что в команде Усика обратились к IBF с запросом об отсрочке обязательной защиты.
Бой Хргович - Дюбуа будет определять следующего временного чемпиона IBF.
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