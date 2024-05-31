В команде Райана Гарсии назвали причину положительной допинг-пробы

Команда юристов американского полусредневеса Райана Гарсии рассказала о причинах наличия запрещённых веществ в организме боксёра.

Ранее допинг-пробы, взятые у боксёра, показали положительный результат на остарин.

"Сверхнизкие уровни остарина, обнаруженные в пробах (в миллиардных долях грамма), а также в образце его волос, доказывают загрязнение пищевыми добавками, а не преднамеренное употребление. Результаты недавних испытаний подтверждают это", — говорится в тексте заявления команды юристов Гарсии, опубликованном на BoxingScene.

Гарсия сдавал анализы до и после поединка с другим американским боксёром, Девином Хейни. Они встречались 21 апреля.