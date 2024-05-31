Александр Красюк: В первоначальном соглашении у нас был срок провести реванш до конца года

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика рассказал о реванше украинца и экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

"Это дата, которую мы рассматривали, и дата, которую мы подтвердили Его Величеству, и мы дали слово, что реванш состоится 21 декабря. Это запланировано на 21 декабря, но, имея дело с нашим соперником, никогда не знаешь, как это сработает", - сказал Красюк.

"Это была рабочая дата, которую мы рассматривали как один из возможных дней для проведения боя. В нашем первоначальном соглашении у нас был срок до конца года, поэтому это соответствует ему.

У нас не было никаких разговоров о том, что Усик завершит карьеру. Может, ходили слухи, может, кто-то еще высказывал свои мысли, но мы никогда этого не обсуждали. Для нас этот вопрос не проблема", - сказал Красюк.

Напомним, что в первом бое победу одержал Александр Усик раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.