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Александр Красюк: В первоначальном соглашении у нас был срок провести реванш до конца года
Промоутер высказался о реванше Усика и Фьюри
Фото: kamp-sport.com
Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика рассказал о реванше украинца и экс-чемпиона Тайсона Фьюри.
"Это дата, которую мы рассматривали, и дата, которую мы подтвердили Его Величеству, и мы дали слово, что реванш состоится 21 декабря. Это запланировано на 21 декабря, но, имея дело с нашим соперником, никогда не знаешь, как это сработает", - сказал Красюк.
"Это была рабочая дата, которую мы рассматривали как один из возможных дней для проведения боя. В нашем первоначальном соглашении у нас был срок до конца года, поэтому это соответствует ему.
У нас не было никаких разговоров о том, что Усик завершит карьеру. Может, ходили слухи, может, кто-то еще высказывал свои мысли, но мы никогда этого не обсуждали. Для нас этот вопрос не проблема", - сказал Красюк.
Напомним, что в первом бое победу одержал Александр Усик раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
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