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Тренер Уайлдера: Для меня есть только один человек, который может выключить Усику свет
Наставник экс-чемпиона уверен в своем подопечном
Фото: worldboxingnews
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO) рассказал, что его подопечный сможет составить достойную конкуренцию абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО).
"Для меня есть только один человек, который может выключить ему свет, только один человек", - сказал Скотт.
Напомним, что 1 июня Уайлдер проведет бой против Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
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