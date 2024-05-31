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Тренер Уайлдера: Для меня есть только один человек, который может выключить Усику свет

Бокс

Наставник экс-чемпиона уверен в своем подопечном

Тренер Уайлдера: Для меня есть только один человек, который может выключить Усику свет

Фото: worldboxingnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO) рассказал, что его подопечный сможет составить достойную конкуренцию абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО).

"Для меня есть только один человек, который может выключить ему свет, только один человек", - сказал Скотт.

Напомним, что 1 июня Уайлдер проведет бой против Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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