Тренер Уайлдера: Для меня есть только один человек, который может выключить Усику свет

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO) рассказал, что его подопечный сможет составить достойную конкуренцию абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Александру Усику (22-0, 14 КО).

"Для меня есть только один человек, который может выключить ему свет, только один человек", - сказал Скотт.

Напомним, что 1 июня Уайлдер проведет бой против Чжана Чжилея (26-2-1, 21 KO) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.