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Поединок Тайсон-Пол перенесен, причина – здоровье легенды

Бокс
Обновлено

Скоро не увидим на ринге

Поединок Тайсон-Пол перенесен, причина – здоровье легенды

фото - talksport.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок легенды мирового бокса Майка Тайсона против известного блогера Джейка Пола перенесен. Бой должен был состояться 20 июля, однако новой даты пока нет.

"Во время консультации с медицинскими работниками в четверг по поводу недавнего обострения язвы Майку Тайсону было рекомендовано в течение следующих нескольких недель выполнять минимальные или легкие тренировки, а затем вернуться к полноценным тренировкам без ограничений" – говорится в сообщении.

Новая дата поединка будет объявлена ​​на следующей неделе.

Напомним, что ранее Красюк рассказал об особенностях организации реванша Усик-Фьюри.

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