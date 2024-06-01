Поединок Тайсон-Пол перенесен, причина – здоровье легенды

Поединок легенды мирового бокса Майка Тайсона против известного блогера Джейка Пола перенесен. Бой должен был состояться 20 июля, однако новой даты пока нет.

"Во время консультации с медицинскими работниками в четверг по поводу недавнего обострения язвы Майку Тайсону было рекомендовано в течение следующих нескольких недель выполнять минимальные или легкие тренировки, а затем вернуться к полноценным тренировкам без ограничений" – говорится в сообщении.

Новая дата поединка будет объявлена ​​на следующей неделе.