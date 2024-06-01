Чжилей дал прогноз на реванш Усик-Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-2-1; 21 КО) дал прогноз на бой-реванш между украинским абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (22-0; 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1; 24 КО) ).

"Мы увидели фантастическое первое сражение. Я могу лишь положительно отозваться об этих двух боксерах. Очень многие говорят, что слабость Усика – удары по корпусу, но Тайсон нанес украинцу несколько действительно хороших ударов по корпусу и Александр вытерпел. Я считаю, что Усик снова победит в реванше" – сказал китаец.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 июня в Саудовской Аравии состоится бой Уайлдер-Чжилей.