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Уайлдер-Чжилей, Дюбуа-Хргович: Результаты церемонии взвешивания
Великолепные поединки
Фото: fight.ru
Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-2-1; 21 КО) и американец Деонтей Уайлдер (43-3-1; 42 КО) провели церемонию взвешивания перед поединком.
Под представителем "поднебесной" веса показали 128,3 килограмма, в то время как "бомбер" оказался легче своего соперника на 31 килограмм – 97,3 кг.
Еще одни участники супервечера бокса между командами Matchroom Boxing и Queensbury Promotions также прошли обязательную процедуру.
Хорват Филипп Хргович (17-0; 14 КО) на весах показал 112,2 килограмма, а его соперник, британец Даниэль Дюбуа (20-2; 19 КО) – 111,4 килограмма.
Напомним, что вечер бокса состоится в ночь с 1 на 2 июня в Саудовской Аравии.
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