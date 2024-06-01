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Уайлдер-Чжилей, Дюбуа-Хргович: Результаты церемонии взвешивания

Бокс
Обновлено

Великолепные поединки

Уайлдер-Чжилей, Дюбуа-Хргович: Результаты церемонии взвешивания

Фото: fight.ru

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (26-2-1; 21 КО) и американец Деонтей Уайлдер (43-3-1; 42 КО) провели церемонию взвешивания перед поединком.

Под представителем "поднебесной" веса показали 128,3 килограмма, в то время как "бомбер" оказался легче своего соперника на 31 килограмм – 97,3 кг.

Еще одни участники супервечера бокса между командами Matchroom Boxing и Queensbury Promotions также прошли обязательную процедуру.

Хорват Филипп Хргович (17-0; 14 КО) на весах показал 112,2 килограмма, а его соперник, британец Даниэль Дюбуа (20-2; 19 КО) – 111,4 килограмма.

Напомним, что вечер бокса состоится в ночь с 1 на 2 июня в Саудовской Аравии.

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Дионтей Уайлдер Дэниэл Дюбуа Филип Хргович
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