Тайсон – о травме: Джейк Пол, ты все равно будешь нокаутирован

Легенда мирового бокса Майк Тайсон обратился к своему будущему сопернику, блоггеру Джейку Полу. Его слова цитирует MVP:

"К сожалению, из-за обострения язвы мой врач посоветовал мне уменьшить тренировки на несколько недель, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мое тело находится в лучшей форме, чем в 1990-х годах, и скоро я вернусь к полноценным тренировкам.

Джейк Пол, возможно, это выиграло тебе немного времени, но в конце концов ты все равно будешь нокаутирован и вылетишь из бокса навсегда. Я ценю терпение всех и не могу дождаться, чтобы продемонстрировать незабываемое выступление позже в этом году" – сказал Тайсон.