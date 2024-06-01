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Тайсон – о травме: Джейк Пол, ты все равно будешь нокаутирован

Бокс
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Ветеран разошелся не на шутку

Тайсон – о травме: Джейк Пол, ты все равно будешь нокаутирован

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Майк Тайсон обратился к своему будущему сопернику, блоггеру Джейку Полу. Его слова цитирует MVP:

"К сожалению, из-за обострения язвы мой врач посоветовал мне уменьшить тренировки на несколько недель, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мое тело находится в лучшей форме, чем в 1990-х годах, и скоро я вернусь к полноценным тренировкам.

Джейк Пол, возможно, это выиграло тебе немного времени, но в конце концов ты все равно будешь нокаутирован и вылетишь из бокса навсегда. Я ценю терпение всех и не могу дождаться, чтобы продемонстрировать незабываемое выступление позже в этом году" – сказал Тайсон.

Напомним, что ранее Чжилей и Уайлдер прошли церемонию взвешивания.

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Майк Тайсон Джейк Пол
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