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Тайсон – о травме: Джейк Пол, ты все равно будешь нокаутирован
Ветеран разошелся не на шутку
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Легенда мирового бокса Майк Тайсон обратился к своему будущему сопернику, блоггеру Джейку Полу. Его слова цитирует MVP:
"К сожалению, из-за обострения язвы мой врач посоветовал мне уменьшить тренировки на несколько недель, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мое тело находится в лучшей форме, чем в 1990-х годах, и скоро я вернусь к полноценным тренировкам.
Джейк Пол, возможно, это выиграло тебе немного времени, но в конце концов ты все равно будешь нокаутирован и вылетишь из бокса навсегда. Я ценю терпение всех и не могу дождаться, чтобы продемонстрировать незабываемое выступление позже в этом году" – сказал Тайсон.
Напомним, что ранее Чжилей и Уайлдер
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