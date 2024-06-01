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Фьюри впервые после поражения от Усика обратился к болельщикам. Видео
Британец восстановился
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) впервые после поражения в поединке против украинского чемпиона Александра Усика (22-0; 14 КО) обратился публично к болельщикам. Боксер пожелал удачи своему промоутеру Фрэнку Уоррену на вечере бокса в Саудовской Аравии. Соответствующий пост "Цыганский король" разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Чжилей
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