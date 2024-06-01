Фьюри впервые после поражения от Усика обратился к болельщикам. Видео

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1; 24 КО) впервые после поражения в поединке против украинского чемпиона Александра Усика (22-0; 14 КО) обратился публично к болельщикам. Боксер пожелал удачи своему промоутеру Фрэнку Уоррену на вечере бокса в Саудовской Аравии. Соответствующий пост "Цыганский король" разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Чжилей дал прогноз на бой-реванш Усик-Фьюри.