Красюк – о завершении карьеры Усика: Этот вопрос неактуален для нас

Промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0; 14 КО) Александр Красюк поделился своими мыслями по поводу возможного завершения карьеры своего подопечного.

"Мы никогда не обсуждали завершение карьеры Усика. Возможно, были слухи, кто-то другой высказывал свои мысли, но мы никогда не говорили об этом. Этот вопрос неактуален для нас.

Это всегда решение бойца. Когда Усик почувствует, что ему больше нечего доказывать, когда он почувствует, что больше не хочет просыпаться в 5 утра и тренироваться трижды в день, если ему это надоест, может быть, тогда придет время повесить перчатки на гвоздь. Но пока Усик способен работать и добиваться новых достижений, почему ему следует останавливаться? Если у него все еще есть силы, мотивация и стимул продолжать, то я не вижу никаких причин останавливаться"– сказал Красюк.