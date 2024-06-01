Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красюк – о завершении карьеры Усика: Этот вопрос неактуален для нас
Мнение специалиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0; 14 КО) Александр Красюк поделился своими мыслями по поводу возможного завершения карьеры своего подопечного.
"Мы никогда не обсуждали завершение карьеры Усика. Возможно, были слухи, кто-то другой высказывал свои мысли, но мы никогда не говорили об этом. Этот вопрос неактуален для нас.
Это всегда решение бойца. Когда Усик почувствует, что ему больше нечего доказывать, когда он почувствует, что больше не хочет просыпаться в 5 утра и тренироваться трижды в день, если ему это надоест, может быть, тогда придет время повесить перчатки на гвоздь. Но пока Усик способен работать и добиваться новых достижений, почему ему следует останавливаться? Если у него все еще есть силы, мотивация и стимул продолжать, то я не вижу никаких причин останавливаться"– сказал Красюк.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Элина Свитолина - Ана Богдан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- "Я думаю, что я должен драться за титул IBF". Хргович хочет, чтобы Усика лишили чемпионского пояса
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО