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Усик приехал на финальный матч Лиги Чемпионов. Фото
Украинский чемпион на месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский супертяж, абсолютный чемпион мира Александр Усик (22-0; 14 КО) решил на один вечер предать бокс. Наш спортсмен прибыл в Лондон на стадион Wembley, где сегодня, 1 июня, происходит финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона 2023/2024.
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Oleksandr Usyk at Wembley Stadium today for the Borussia Dortmund vs Real Madrid UEFA Champions League final… pic.twitter.com/26Pk5fFWg8— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 1, 2024
Напомним, что ранее промоутер Усика
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