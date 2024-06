Усик приехал на финальный матч Лиги Чемпионов. Фото

Украинский супертяж, абсолютный чемпион мира Александр Усик (22-0; 14 КО) решил на один вечер предать бокс. Наш спортсмен прибыл в Лондон на стадион Wembley, где сегодня, 1 июня, происходит финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона 2023/2024.

Oleksandr Usyk at Wembley Stadium today for the Borussia Dortmund vs Real Madrid UEFA Champions League final… pic.twitter.com/26Pk5fFWg8