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Усик приехал на финальный матч Лиги Чемпионов. Фото

Бокс
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Украинский чемпион на месте

Усик приехал на финальный матч Лиги Чемпионов. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж, абсолютный чемпион мира Александр Усик (22-0; 14 КО) решил на один вечер предать бокс. Наш спортсмен прибыл в Лондон на стадион Wembley, где сегодня, 1 июня, происходит финальный матч футбольной Лиги чемпионов сезона 2023/2024.

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Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал о завершении карьеры Александра.

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