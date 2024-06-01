Дюбуа до сих пор считает, что в бою против Усика его обокрали

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (20-2; 19 КО) до сих пор считает, что в поединке против украинского чемпиона Александра Усика (22-0; 14 КО) рефери сделал неправильно, когда он нанес удар ниже пояса. Слова британца цитирует DAZN Boxing:

"Был ли это запрещенный удар? Конечно, нет. Он не был запрещенным, это был точно удар по корпусу, я попал в пупок. Я почувствовал это, но они просто украли нашу победу, не правда ли?" – сказал Дюбуа.