Промоутер Фьюри: Были моменты, когда Тайсон доминировал над Усиком

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о дальнейших планах своего подопечного перед поединком-реваншем против украинского чемпиона Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

"Первое сражение завершено. Сейчас оба боксера могут оглянуться назад и посмотреть, что они сделали неверно и вынести из этого определенные выводы. В первом поединке я увидел, что Фьюри способен выиграть бой и Усик тоже может это сделать. Украинец одержал победу в очень близком бою.

Сейчас на Тайсоне лежит тяжесть исправить свои ошибки в первом бою и победить в реванше. У него есть набор отличных навыков и большой боксерский интеллект, чтобы сделать это. В первом бою были моменты, когда Фьюри доминировал над Усиком, он вредил Александру своими суперджебами и апперкотами, но этого оказалось недостаточно" – сказал Фрэнк.