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Промоутер Фьюри: Были моменты, когда Тайсон доминировал над Усиком

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Промоутер Фьюри: Были моменты, когда Тайсон доминировал над Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Тайсона Фьюри (34-1-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о дальнейших планах своего подопечного перед поединком-реваншем против украинского чемпиона Александра Усика (22-0; 14 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

"Первое сражение завершено. Сейчас оба боксера могут оглянуться назад и посмотреть, что они сделали неверно и вынести из этого определенные выводы. В первом поединке я увидел, что Фьюри способен выиграть бой и Усик тоже может это сделать. Украинец одержал победу в очень близком бою.

Сейчас на Тайсоне лежит тяжесть исправить свои ошибки в первом бою и победить в реванше. У него есть набор отличных навыков и большой боксерский интеллект, чтобы сделать это. В первом бою были моменты, когда Фьюри доминировал над Усиком, он вредил Александру своими суперджебами и апперкотами, но этого оказалось недостаточно" – сказал Фрэнк.

Напомним, что ранее Усик приехал на финал Лиги чемпионов.

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