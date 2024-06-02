Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Саудовской Аравии. В ночь с 1 на 2 июня он грубо нокаутировал экс-чемпиона мира, американца Деонтея Уайлдера (43-4-1; 42 КО).

С самого начала поединка центр ринга занял именно представитель поднебесной. Он задавал темп боя, а Уайлдер пытался действовать на контратаках. В пятом раунде американец начал свою атаку, неплохо попал и пытался продолжить наступление, но нарвался на правый крюк от китайца. Деонтея повело, он упал на канвас ринга. Рефери оценив став "бомбера" решил остановить поединок.

После двух поражений подряд (Джозеф Паркер 23 декабря 2023) встал серьезный вопрос о возможном завершении карьеры Деонтея. На вершину бокса он уже никогда не вернется, а боксировать против статистов – не его уровень. В то время как Чжилей набрал обороты, и эта победа лишь повысила его шансы в будущем выйти на чемпионский бой.