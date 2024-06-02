  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере

Бокс

Китаец продолжает победное шествие

Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) победил в главном событии боксерского вечера в Саудовской Аравии. В ночь с 1 на 2 июня он грубо нокаутировал экс-чемпиона мира, американца Деонтея Уайлдера (43-4-1; 42 КО).

С самого начала поединка центр ринга занял именно представитель поднебесной. Он задавал темп боя, а Уайлдер пытался действовать на контратаках. В пятом раунде американец начал свою атаку, неплохо попал и пытался продолжить наступление, но нарвался на правый крюк от китайца. Деонтея повело, он упал на канвас ринга. Рефери оценив став "бомбера" решил остановить поединок.

После двух поражений подряд (Джозеф Паркер 23 декабря 2023) встал серьезный вопрос о возможном завершении карьеры Деонтея. На вершину бокса он уже никогда не вернется, а боксировать против статистов – не его уровень. В то время как Чжилей набрал обороты, и эта победа лишь повысила его шансы в будущем выйти на чемпионский бой.

По теме
yellow-arrow
Хирн поздравил Уоррена с уверенной победой на вечере бокса в Саудовской Аравии. Фото
yellow-arrow
Дюбуа техническим нокаутом победил Хрговича и стал обладателем временного титула IBF
yellow-arrow
Промоутер Фьюри: Были моменты, когда Тайсон доминировал над Усиком
Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости