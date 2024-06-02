Дюбуа техническим нокаутом победил Хрговича и стал обладателем временного титула IBF

Британский супертяж Даниэль Дюбуа (21-2; 20 КО) победил в главном андеркарте вечера бокса в Саудовской Аравии. В поединке за титул временного чемпиона мира по версии IBF он одолел Филиппа Хрговича (17-1; 14 КО).

Оба боксера начали бой оживленно, атакуя друг друга с переменным успехом. Больше своих ударов доносил хорват, однако британец отвечал быстрыми и мощными контратаками.

В восьмом раунде, когда лицо Филиппа было в рассечениях и гематомах, рефери остановил бой и попросил помощи врача. После короткой консультации вывод был один – победа Дюбуа техническим нокаутом.