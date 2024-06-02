Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хирн поздравил Уоррена с уверенной победой на вечере бокса в Саудовской Аравии. Фото
Уважение конкурентов
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн поделился со своими подписчиками новыми фото. Специалист поздравил своего коллегу, главу компании Queensberry Фрэнка Уоррена с убедительной победой его команды на вечере бокса в Саудовской Аравии (счет противостояния 8-0). Соответствующий пост Эдди разместил на своей официальной странице в Instagram.
"Поздравляю Фрэнка Уоррена, отшлепал нас сегодня вечером. Невероятная ночь, невероятная концепция, и мы с нетерпением ждем возможности очень скоро провести ее снова"
Популярное сейчас
- Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола
- Чжилей грубо нокаутировал Уайлдера и поставил жирный крест на его карьере
- Анчелотти: Здесь нет больших эго. Управлять командой было несложно
- Усик приехал на финальный матч Лиги Чемпионов. Фото
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО