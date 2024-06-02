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Хирн поздравил Уоррена с уверенной победой на вечере бокса в Саудовской Аравии. Фото

Бокс

Уважение конкурентов

Хирн поздравил Уоррена с уверенной победой на вечере бокса в Саудовской Аравии. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн поделился со своими подписчиками новыми фото. Специалист поздравил своего коллегу, главу компании Queensberry Фрэнка Уоррена с убедительной победой его команды на вечере бокса в Саудовской Аравии (счет противостояния 8-0). Соответствующий пост Эдди разместил на своей официальной странице в Instagram.

"Поздравляю Фрэнка Уоррена, отшлепал нас сегодня вечером. Невероятная ночь, невероятная концепция, и мы с нетерпением ждем возможности очень скоро провести ее снова"

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