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Чжилей предложил Джошуа выйти на поединок
Интересный был бы бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) после
"С кем бы я сразился следующим? У меня есть двустороннее соглашение. Если у "Эй Джея" нет соперника, я могу подраться с ним" – сказал китаец.
Напомним, что ранее Дюбуа
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