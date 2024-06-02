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Чжилей предложил Джошуа выйти на поединок

Бокс
Обновлено

Интересный был бы бой

Чжилей предложил Джошуа выйти на поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1; 22 КО) после победы в поединке против американца Деонтея Уайлдера (43-4-1; 42 КО) предложил британцу Энтони Джошуа (28-3; 25 КО) выйти на бой выяснить, кто же сильнее. Слова боксера цитирует Boxing News 24/7:

"С кем бы я сразился следующим? У меня есть двустороннее соглашение. Если у "Эй Джея" нет соперника, я могу подраться с ним" – сказал китаец.

Напомним, что ранее Дюбуа победил Хрговича техническим нокаутом.

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