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Президент World Boxing: Усик – великий посол Украины

Бокс
Обновлено

Святая правда

Президент World Boxing: Усик – великий посол Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент World Boxing Борис Ван дер Ворст рассказал о своем отношении к абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе, украинцу Александру Усику (22-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует LB.ua:

"После победы Усика украинский бокс находится на вершине мира. Беринчик и Ломаченко не так давно стали чемпионами мира среди профессионалов.

Я помню, как они выигрывали в боях на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Усик – великий посол Украины, а это важно в то время, когда Украина борется, чтобы отразить нападение россии" – сказал Борис.

Напомним, ранее Усик приехал на финальный матч Лиги чемпионов.

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Александр Усик
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