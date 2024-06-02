Президент World Boxing: Усик – великий посол Украины

Президент World Boxing Борис Ван дер Ворст рассказал о своем отношении к абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе, украинцу Александру Усику (22-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует LB.ua:

"После победы Усика украинский бокс находится на вершине мира. Беринчик и Ломаченко не так давно стали чемпионами мира среди профессионалов.

Я помню, как они выигрывали в боях на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Усик – великий посол Украины, а это важно в то время, когда Украина борется, чтобы отразить нападение россии" – сказал Борис.