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Президент World Boxing: Усик – великий посол Украины
Святая правда
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент World Boxing Борис Ван дер Ворст рассказал о своем отношении к абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе, украинцу Александру Усику (22-0; 14 КО). Слова специалиста цитирует LB.ua:
"После победы Усика украинский бокс находится на вершине мира. Беринчик и Ломаченко не так давно стали чемпионами мира среди профессионалов.
Я помню, как они выигрывали в боях на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Усик – великий посол Украины, а это важно в то время, когда Украина борется, чтобы отразить нападение россии" – сказал Борис.
Напомним, ранее Усик
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