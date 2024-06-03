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Джошуа: Я не разочарован поражением Уайлдера
Британец отреагировал на результат боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Именитый британский боксёр Энтони Джошуа поделился мнением о недавнем поединке между американцем Деонтеем Уайлдером и представителем Китая Чжан Чжилэем.
Напомним, что их бой проходил в ночь на 2 июня в Саудовской Аравии. Чжилэй победил техническим нокаутом в пятом раунде, нанеся Уайлдеру четвёртое поражение в карьере.
"Разочарован ли я поражением Уайлдера? Нет, что есть, то есть. Деонтей вышел в ринг против хорошего боксёра. Если хочет, пусть дерется и дальше, но у него ведь есть семья и жизнь за пределами бокса. Если он хочет боя со мной, ему нужно дать шанс. Но от возраста не убежать", — приводит слова Джошуа ProBox TV.
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