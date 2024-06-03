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Джошуа: Я не разочарован поражением Уайлдера

Бокс

Британец отреагировал на результат боя

Джошуа: Я не разочарован поражением Уайлдера

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Именитый британский боксёр Энтони Джошуа поделился мнением о недавнем поединке между американцем Деонтеем Уайлдером и представителем Китая Чжан Чжилэем.

Напомним, что их бой проходил в ночь на 2 июня в Саудовской Аравии. Чжилэй победил техническим нокаутом в пятом раунде, нанеся Уайлдеру четвёртое поражение в карьере.

"Разочарован ли я поражением Уайлдера? Нет, что есть, то есть. Деонтей вышел в ринг против хорошего боксёра. Если хочет, пусть дерется и дальше, но у него ведь есть семья и жизнь за пределами бокса. Если он хочет боя со мной, ему нужно дать шанс. Но от возраста не убежать", — приводит слова Джошуа ProBox TV.

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