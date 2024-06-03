Тедди Атлас: Уайлдера подвела техника в бою с Чжан Чжилэем

Авторитетный американский тренер Тедди Атлас поделился мнением о недавнем поединке между Деонтеем Уайлдером (США) и представителем Китая Чжан Чжилэем.

Напомним, что их бой состоялся 2 июня в Саудовской Аравии. Победу техническим нокаутом одержал Чжилэй в пятом раунде, нанеся Уайлдеру четвёртое поражение в карьере.

"Существует два способа, как лучше действовать в поединке с Уайлдером. Первый — дезориентировать его движениями. Второй оказывать на него постоянное давление. Чжан выбрал второй вариант. Это был умный бой с его стороны. Деонтея подвела техника. Он вложился в удар с правой, промахнулся и был пойман правым контрхуком в исполнении левши. Нечасто такое увидишь. Наносить удар такого рода – непростая задача", — сказал Атлас на канале Boxing Social в YouTube.