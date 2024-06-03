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Майкл Хантер хочет провести реванш с Александром Усиком

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Тогда победа была за украинцем

Майкл Хантер хочет провести реванш с Александром Усиком

XSport

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Американский супертяжеловес Майкл Хантер заявил, что хочет провести бой с абсолютным чемпионом мира в его дивизионе Александром Усиком.

"Я бы с удовольствием снова подрался с Усиком. В момент нашего боя я не смог хорошо себя показать. У меня произошел небольшой сбой за пределами ринга.

Если вы посмотрите на статистику боя, то увидите, что в ночь поединка я весил меньше в сравнении с церемонией взвешивания, а он набрал 4,5-5,5 кг. Так что за пределами ринга произошло много ошибок. Вот как ты действительно выигрываешь бои — делая работу вне ринга и проявляя должную осмотрительность", — сказал Хантер BoxingScene.

Напомним, что в 2017 году состоялся бой Хантера и Усика, в котором украинец победил единогласным решением судей в первом тяжелом весе.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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