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Тедди Атлас: Есть одно, что Усик делает лучше всех — он находит путь к победе

Бокс

Тренер высказался об украинском чемпионе

Тедди Атлас: Есть одно, что Усик делает лучше всех — он находит путь к победе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер по боксу Тедди Атлас высказался об абсолютном чемпионе мира в хевивейте Александре Усике (22-0, 14 КО).

"Украинец делает хорошо много вещей, нет ничего в чем этот парень плох. Но и нет ничего, в чем он велик. Он не большой панчер, не скоростной боец, но у него эти все качества на высоком уровне. Есть одно, что он делает лучше всех — он находит путь к победе. Он сделал это на Олимпиаде, потом сделал это в крузервейте, потом поднялся в хевивейт.

Усик поехал на территорию Джошуа и побил его, а затем показал, что это была не случайность. Он всегда знает, как найти путь к триумфу", — сказал Атлас.

Напомним, что в ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) раздельным решением судей одержал победу и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.

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Источник:
Boxing King Media
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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