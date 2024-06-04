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Деонтей Уайлдер покинул десятку лучших тяжеловесов по версии The Ring

Бокс

Американец потерял позиции

Деонтей Уайлдер покинул десятку лучших тяжеловесов по версии The Ring

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) покинул десятку лучших боксеров хевивейта по версии The Ring.

Напомним, что в своем последнем поединке американец потерпел четвертое поражение из пяти последних боев и таким образом потерял свои позиции.

Лидером рейтинга является абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Топ-10 рейтинга:

1. Александр Усик

2. Тайсон Фьюри

3. Энтони Джошуа

4. Джозеф Паркер

5. Чжан Чжилей

6. Агит Кабаел

7. Даниэль Дюбуа

8. Джаред Андерсон

9. Джо Джойс

10. Филип Хргович

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