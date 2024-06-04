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Деонтей Уайлдер покинул десятку лучших тяжеловесов по версии The Ring
Американец потерял позиции
Американский боксер супертяжелого веса Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) покинул десятку лучших боксеров хевивейта по версии The Ring.
Напомним, что в своем последнем поединке американец потерпел четвертое поражение из пяти последних боев и таким образом потерял свои позиции.
Лидером рейтинга является абсолютный чемпион мира Александр Усик.
Топ-10 рейтинга:
1. Александр Усик
2. Тайсон Фьюри
3. Энтони Джошуа
4. Джозеф Паркер
5. Чжан Чжилей
6. Агит Кабаел
7. Даниэль Дюбуа
8. Джаред Андерсон
9. Джо Джойс
10. Филип Хргович
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