  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дуэйн Джонсон — Александру Усику: Не сломай мне челюсть, чемпион
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дуэйн Джонсон — Александру Усику: Не сломай мне челюсть, чемпион

Бокс

Александр Усик примет участие в съемках фильма

Дуэйн Джонсон — Александру Усику: Не сломай мне челюсть, чемпион

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Знаменитый голливудский актёр Дуэйн Джонсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о предстоящих съёмках в фильме The Smashing Machine вместе с абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Александром Усиком.

"Не сломай мне челюсть, чемпион. Для меня честь, что недавно коронованный абсолютный чемпион в супертяжёлом весе Александр Усик присоединился к нашему актёрскому составу фильма The Smashing Machine.

Усик сыграет роль Игоря Вовчанчина – украинской легенды ММА, который проводил потрясающие бои в эпоху экстремальных единоборств, а также – один исторический бой с самим Smashing Machine – Марком Керром. Испытываю огромное уважение к Александру. Для меня будет честью разделить с ним ринг.

С нетерпением жду работы с тобой, мой брат", — написал Джонсон.

По теме
yellow-arrow
Вице-президент Полесья рассказал, когда Усик сможет сыграть за команду
yellow-arrow
Усик: Сауль Альварес говорит, что он лицо бокса? Возможно, в Мексике
yellow-arrow
Деонтей Уайлдер покинул десятку лучших тяжеловесов по версии The Ring
Александр Усик Дуэйн Джонсон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости