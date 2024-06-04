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Усик: Сауль Альварес говорит, что он лицо бокса? Возможно, в Мексике

Бокс

Украинский чемпион высказался о мексиканском боксере

Усик: Сауль Альварес говорит, что он лицо бокса? Возможно, в Мексике

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о мексиканском боксёре абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе Сауле Альваресе.

"Сауль говорит, что он лицо бокса? Он не является лицом бокса ни в Украине, ни в Саудовской Аравии, ни в Европе. Возможно, в Мексике он и является лицом бокса, я не знаю.

Хотя мне нравится Альварес. Он сильный боксёр", — приводит слова Усика Diario AS.

Всего Альварес провел 65 поединков, в которых одержал 61 победу и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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