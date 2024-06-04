Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Сауль Альварес говорит, что он лицо бокса? Возможно, в Мексике
Украинский чемпион высказался о мексиканском боксере
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о мексиканском боксёре абсолютном чемпионе мира во втором среднем весе Сауле Альваресе.
"Сауль говорит, что он лицо бокса? Он не является лицом бокса ни в Украине, ни в Саудовской Аравии, ни в Европе. Возможно, в Мексике он и является лицом бокса, я не знаю.
Хотя мне нравится Альварес. Он сильный боксёр", — приводит слова Усика Diario AS.
Всего Альварес провел 65 поединков, в которых одержал 61 победу и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.
Популярное сейчас
- Рада приняла закон об английском языке в Украине
- Не только Трубин. Bild назвал второго лучшего игрока сборной Украины в матче с Германией
- "Сборной Украины помогла не только фортуна". Нагельсманн отметил игру Трубина
- Тренер Уайлдера: Для меня есть только один человек, который может выключить Усику свет
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО