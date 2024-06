Дюбуа стал обязательным претендентом на пояс Усика по версии IBF

В IBF официально подтвердили, что британский супертяж Дэниел Дюбуа (21-2, 20 КО) является обязательным претендентом для абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).

На выходных Дюбуа отобрал этот статус у хорвата Филипа Хрговича (17-1, 14 КО). Также на кону боя был временный пояс IBF.

Несмотря на статус Дюбуа планирует следующий бой провести в сентябре в Лондоне (Англия) против суперзвёздного соотечественника Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). Не исключено, что на кону боя будет полноценный чемпионский пояс IBF.

