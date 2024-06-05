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Дюбуа стал обязательным претендентом на пояс Усика по версии IBF
Британцу предстоит провести бой с украинским чемпионом
В IBF официально подтвердили, что британский супертяж Дэниел Дюбуа (21-2, 20 КО) является обязательным претендентом для абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (23-0, 14 КО).
На выходных Дюбуа отобрал этот статус у хорвата Филипа Хрговича (17-1, 14 КО). Также на кону боя был временный пояс IBF.
Несмотря на статус Дюбуа планирует следующий бой провести в сентябре в Лондоне (Англия) против суперзвёздного соотечественника Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). Не исключено, что на кону боя будет полноценный чемпионский пояс IBF.
IBF CONFIRM DUBOIS AS USYK'S MANDATORY ????— IFL TV (@IFLTV) June 4, 2024
The IBF has confirmed that Daniel Dubois is now mandatory for Oleksandr Usyk's IBF world title after his victory over Filip Hrgovic on Saturday.
Dubois has however entered talks for a fight with Anthony Joshua with the IBF currently… pic.twitter.com/gVYQR9bQol
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