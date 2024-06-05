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Карл Фроч: Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено
Британец высказался о бое с Чжилэем
https://karate.ru
Чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал поражение американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера в поединке с китайцем Чжан Чжилэем, состоявшемся 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено. Чжан Чжилэй переехал его, и я считаю, что это должен быть конец его карьеры. Не думаю, что Деонтей объявит об этом, но он задумается.
Уайлдер больше не является угрозой в супертяжёлом весе, он неспособен конкурировать. Он проиграл Джозефу Паркеру, а теперь его нокаутировал Чжилэй. И это был очень серьёзный нокаут. Деонтей выглядел тенью себя прежнего", — сказал Фроч на своём YouTube-канале.
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