  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Карл Фроч: Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карл Фроч: Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено

Бокс

Британец высказался о бое с Чжилэем

Карл Фроч: Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено

https://karate.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал поражение американского супертяжеловеса Деонтея Уайлдера в поединке с китайцем Чжан Чжилэем, состоявшемся 2 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено. Чжан Чжилэй переехал его, и я считаю, что это должен быть конец его карьеры. Не думаю, что Деонтей объявит об этом, но он задумается.

Уайлдер больше не является угрозой в супертяжёлом весе, он неспособен конкурировать. Он проиграл Джозефу Паркеру, а теперь его нокаутировал Чжилэй. И это был очень серьёзный нокаут. Деонтей выглядел тенью себя прежнего", — сказал Фроч на своём YouTube-канале.

По теме
yellow-arrow
Отец Уайлдера: Верю, что ещё не поздно для Деонтея вернуться
yellow-arrow
Дюбуа стал обязательным претендентом на пояс Усика по версии IBF
yellow-arrow
Вице-президент Полесья рассказал, когда Усик сможет сыграть за команду
Дионтей Уайлдер Карл Фроч
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости