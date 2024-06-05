Отец Уайлдера: Верю, что ещё не поздно для Деонтея вернуться

Гэри Уайлдер, отец бывшего чемпиона WBC в хэвивейте американского нокаутёра Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 КО), не считает, что сыну пора завершить карьеру.

Напомним, что Уайлдер потерпел 4 поражения в 5 последних проведённых поединках, из них три — досрочно.

"Сынок, тебе нужен в углу человек, которого ты будешь уважать. Тебе нужен тренер, а не кореш. Верю, что ещё не поздно для Деонтея вернуться. Верю, что он может провести на хорошем уровне ещё несколько лет. Всё дело в том, что Деонтей всегда был слаггером. А (тренер) Малик Скотт пытается переделать его, сделать из него боксёра. Очевидно, что Деонтею так неудобно. До тех пор, пока он будет пытаться быть боксёром, он будет продолжать проигрывать", — сказал Гэри.