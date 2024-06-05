Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уоррен: Нам бы очень хотелось, чтобы бой Дюбуа и Джошуа состоялся в Великобритании
И желательно на Уэмбли
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Фрэнк Уоррен высказался об организации боя между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа. Слова боксера приводит Boxing Social.
"Нам бы очень хотелось, чтобы бой состоялся в Великобритании, они два британца, было бы здорово провести бой на Уэмбли. Позже в этом месяце у нас будет пресс-конференция, и, надеюсь, тогда мы сможем сделать некоторые объявления.
Джошуа был у ринга, а я фактически сидел рядом с ним. Я сказал ему: "Хорошо, давай, давай займемся этим". У нас продолжаются обсуждения, так что, надеюсь, мы сможем договориться".
Популярное сейчас
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Лунин не поздравил Куртуа с победой в Лиге чемпионов - Relevo
- Днепр-1 снова получил трансферный бан
- Фьюри впервые после поражения от Усика обратился к болельщикам. Видео
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО