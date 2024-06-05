Уоррен: Нам бы очень хотелось, чтобы бой Дюбуа и Джошуа состоялся в Великобритании

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался об организации боя между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа. Слова боксера приводит Boxing Social.

"Нам бы очень хотелось, чтобы бой состоялся в Великобритании, они два британца, было бы здорово провести бой на Уэмбли. Позже в этом месяце у нас будет пресс-конференция, и, надеюсь, тогда мы сможем сделать некоторые объявления.

Джошуа был у ринга, а я фактически сидел рядом с ним. Я сказал ему: "Хорошо, давай, давай займемся этим". У нас продолжаются обсуждения, так что, надеюсь, мы сможем договориться".