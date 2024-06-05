  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уоррен: Нам бы очень хотелось, чтобы бой Дюбуа и Джошуа состоялся в Великобритании
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уоррен: Нам бы очень хотелось, чтобы бой Дюбуа и Джошуа состоялся в Великобритании

Бокс
Обновлено

И желательно на Уэмбли

Уоррен: Нам бы очень хотелось, чтобы бой Дюбуа и Джошуа состоялся в Великобритании

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался об организации боя между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа. Слова боксера приводит Boxing Social.

"Нам бы очень хотелось, чтобы бой состоялся в Великобритании, они два британца, было бы здорово провести бой на Уэмбли. Позже в этом месяце у нас будет пресс-конференция, и, надеюсь, тогда мы сможем сделать некоторые объявления.

Джошуа был у ринга, а я фактически сидел рядом с ним. Я сказал ему: "Хорошо, давай, давай займемся этим". У нас продолжаются обсуждения, так что, надеюсь, мы сможем договориться".

Читайте такжеДюбуа стал обязательным претендентом на пояс Усика по версии IBF

По теме
yellow-arrow
Президент WBC предлагает увеличить количество судей в реванше Усик - Фьюри
yellow-arrow
Отец Уайлдера: Верю, что ещё не поздно для Деонтея вернуться
yellow-arrow
Карл Фроч: Судя по всему, с Деонтеем Уайлдером покончено
Энтони Джошуа Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости