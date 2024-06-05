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Президент WBC предлагает увеличить количество судей в реванше Усик - Фьюри

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Маурисио Сулейман считает, что раунды были равными

Президент WBC предлагает увеличить количество судей в реванше Усик - Фьюри

Фото: fightnews.info

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент WBC Маурисио Сулейман перед реваншем Александра Усика и Тайсона Фьюри снова настаивает на увеличении количества судей. Слова приводит Boxing Social.

Напомним, что в первом поединке победу одержал Усик раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

"Это был очень близкий бой. Дело дошло до 11-го раунда, и два судьи вынесли решение в пользу Александра Усика, один из которых – Майк Фицджеральд, а Майк Меткалф – в пользу Тайсона Фьюри. Итак, если бы Меткалф отдал очко Усику, а не Фьюри, это было бы единогласное решение в пользу Усика. Если бы Фицджеральд отдал голос Фьюри, он бы выиграл бой, поэтому раунды были очень равными, особенно этот. Мощный удар Усика левой рукой в ​​конце раунда стал заявкой. Подсчет очков является предметом спора, это сложная задача, но я считаю, что победа Усика раздельным решением судей более чем справедлива и приемлема. Наша позиция состоит в том, чтобы всегда иметь наилучшие возможности избежать разногласий, и именно поэтому нам нужно было шесть судей."

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