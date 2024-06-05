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Фроч: Не говорите мне о том, что атмосфера в Саудовской Аравии ничем не отличается от атмосферы на Уэмбли
Боксер раскритиковал проведение турниров ОАЕ
Фото: Depositphotos
Бывший чемпион мира Карл Фроч раскритиковал проведение вечеров бокса и шоу в Саудовской Аравии.
"Да мне плевать на все эти разговоры, что там вроде бы невероятная атмосфера.
Посмотрите трансляцию. Люди постоянно ходят туда-сюда и не обращают внимания на происходящее в ринге. Меня, например, шокировало то, что я увидел там. Всем было плевать на бои. Там были отличные поединки, но все сидели и смотрели в свои телефоны.
Давайте просто прекратим делать видимость, что там невероятная атмосфера. Не говорите мне о том, что атмосфера там ничем не отличается от атмосферы на трибунах "Уэмбли" или арены "О2".
Ничто и никто в мире не сравнится с британской публикой. Потому что британская хардкорная публика — это о поддержке бойцов, о невероятной страсти, передаваемой бойцам", – сказал Фроч.
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