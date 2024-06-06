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Александр Усик назвал соперникка с самым сильным ударом
И это не Тайсон Фьюри
Getty Images / Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, кто из тяжеловесов, по его мнению, бил сильнее Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Напомним, что в последнем бою Усик раздельным решением победил Тайсона Фьюри.
"Послушайте, я уважаю Тайсона Фьюри. Несмотря на то что он мой противник, я считаю его великим человеком и бойцом. Он тяжёлый соперник, очень умный… Бой с ним был самым сложным в моей карьере.
Тяжесть удара? Думаю, нет. Дерек Чисора. Очень крутой парень. Когда Дерек бьёт справа или слева, то их и блокировать тяжело… "Боже мой! Ой, лучше уклонись, Александр, это опасно", — сказал 37-летний украинец в интервью на YouTube-канале 3 Knockdown Rule.
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