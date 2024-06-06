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Усик: Для Уайлдера все кончено
Украинский чемпион считает, что Деонтею лучше завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал результат боя между представителем США Деонтеем Уайлдером и китайским боксёром Чжан Чжилэем.
Бой состоялся в ночь на 2 июня в Саудовской Аравии. Чжилэй победил техническим нокаутом в пятом раунде. Уайлдер потерпел четвёртое поражение в профессиональной карьере.
"Это был хороший бой, но я думаю, что для Уайлдера всё кончено", – сказал Усик на канале Knockdown Rule в YouTube.
В общей сложности на счету Чжилэя 27 побед и два поражения.
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