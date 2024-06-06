Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина
Американец поделился прогнозом на предстоящий поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший объединённый чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс-младший (28-1, 22 нокаутом) сделал прогноз на поединок между непобеждённым (18-0, 12 KO) Фрэнком Мартином с чемпионом мира в трёх весовых категориях Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO).
"Я вижу, как ему поднимают руку. Я считаю, что он самый мастеровитый и талантливый боец, с которым когда-либо дрался Танк. На этот раз он не сможет пропустить первые раунды и выйти в седьмом или восьмом, рассчитывая на нокаут. Я чувствую, что Фрэнк будет доминировать над ним в течение 12 раундов и выиграет бой.
Мартин — лучший легковес в мире, и он докажет это против местной глыбы, Танка Дэвиса", — заявил Спенс на шоу Fight Hub.
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Динамо заплатило за Пихаленка
- Капитан Зари покинет клуб - известна следующая команда игрока
- Поворознюк назвал имена кандидатов на должность нового тренера Ингульца
- Дуэйн Джонсон — Александру Усику: Не сломай мне челюсть, чемпион
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО