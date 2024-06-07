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Менеджер Усика рассказал, зачем украинец хочет сменить весовую категорию
Таким образом, Усик может покорить уникальное достижение
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) Эгис Климас считает, что переход украинского боксера в первый тяжелый вес является правильным решением.
Комментируя статью BoxingScene под названием "План Усика опуститься в крузервейт может оказаться неразумным", менеджер украинского боксера назвал автора текста Мэтта Кристи смешным и посоветовал сменить работу.
"Неразумным? Не смеши меня. Кто ты такой, чтобы делать такие заявления? Тот самый парень, который сказал, что он никогда ничего не достигнет в сверхтяжелом весе. Найди настоящую работу, дружище. Как насчет абсолютного чемпионства в крузервейте, супертяжелом весе и снова крузервейте? Кто делал это?", - написал Климас.
Напомним, Усик ранее заявил, что рассматривает вариант с возвращением в первый тяжелый вес после реванша из Фьюри, который запланирован на 21 декабря.
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