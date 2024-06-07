Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером

Бывший боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя отреагировал на мнение некоторых фанатов и экспертов, призывавших американского боксёра Дионтея Уайлдера завершить карьеру после поражения нокаутом в бою с китайцем Чжан Чжилэем.

"Да, Дионтей Уайлдер был нокаутирован, но не нужно его критиковать. Не нужно говорить, что теперь он должен завершить карьеру и всё такое. Не нужно его ругать. Дионтей Уайлдер сам примет решение относительно того, стоит уходить или нет. Фанаты и эксперты должны уважать этого человека и уважать его решение.

Моё мнение таково - никогда не указывайте спортсмену, когда ему нужно уходить в отставку. Это личное решение каждого. Это решение должен принимать только боец.

Так что, Дионтей, продолжай в том же духе. Что бы ты ни делал, что бы ты ни решил, не торопись. Возьми паузу, побудь со своей прекрасной семьёй. А потом ты примешь правильное решение. Это будет очень личное решение. Такова жизнь, так что не торопись, брат", - сказал де ла Хойя у себя в социальных сетях.