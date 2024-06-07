  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером

Бокс
Обновлено

Чжан Чжилэй отправил Уайлдера в нокаут

Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером

DAZN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший боксёр, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя отреагировал на мнение некоторых фанатов и экспертов, призывавших американского боксёра Дионтея Уайлдера завершить карьеру после поражения нокаутом в бою с китайцем Чжан Чжилэем.

"Да, Дионтей Уайлдер был нокаутирован, но не нужно его критиковать. Не нужно говорить, что теперь он должен завершить карьеру и всё такое. Не нужно его ругать. Дионтей Уайлдер сам примет решение относительно того, стоит уходить или нет. Фанаты и эксперты должны уважать этого человека и уважать его решение.

Моё мнение таково - никогда не указывайте спортсмену, когда ему нужно уходить в отставку. Это личное решение каждого. Это решение должен принимать только боец.

Так что, Дионтей, продолжай в том же духе. Что бы ты ни делал, что бы ты ни решил, не торопись. Возьми паузу, побудь со своей прекрасной семьёй. А потом ты примешь правильное решение. Это будет очень личное решение. Такова жизнь, так что не торопись, брат", - сказал де ла Хойя у себя в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Менеджер Усика рассказал, зачем украинец хочет сменить весовую категорию
yellow-arrow
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина
yellow-arrow
Усик: Для Уайлдера все кончено
Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости