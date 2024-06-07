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Блогер Джейк Пол объявил дату боя с Майком Тайсоном
Стала известна дата боя Джейк Пол - Майк Тайсон
Блогер Джейк Пол сообщил, когда состоится его поединок с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном: бой запланирован на 15 ноября.
"Новая дата, то же место, тот же результат", - написал Джейк в X (Twitter).
New date, same place, same fate#PaulTyson pic.twitter.com/ihfIOEllKW— Jake Paul (@jakepaul) June 7, 2024
Место поединка не изменилось - AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас.
Напомним, первоначально бой должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за ухудшения состояния здоровья Тайсона.
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