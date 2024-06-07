Блогер Джейк Пол объявил дату боя с Майком Тайсоном

Блогер Джейк Пол сообщил, когда состоится его поединок с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном: бой запланирован на 15 ноября.

"Новая дата, то же место, тот же результат", - написал Джейк в X (Twitter).

Место поединка не изменилось - AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас.

Напомним, первоначально бой должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за ухудшения состояния здоровья Тайсона.