  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Блогер Джейк Пол объявил дату боя с Майком Тайсоном
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Блогер Джейк Пол объявил дату боя с Майком Тайсоном

Бокс
Обновлено

Стала известна дата боя Джейк Пол - Майк Тайсон

Блогер Джейк Пол объявил дату боя с Майком Тайсоном

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Блогер Джейк Пол сообщил, когда состоится его поединок с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном: бой запланирован на 15 ноября.

"Новая дата, то же место, тот же результат", - написал Джейк в X (Twitter).

Место поединка не изменилось - AT&T Stadium в Арлингтоне, штат Техас.

Напомним, первоначально бой должен был состояться 20 июля, но его перенесли из-за ухудшения состояния здоровья Тайсона.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Де ла Хойя высказался о возможном завершении карьеры Уайлдером
yellow-arrow
Менеджер Усика рассказал, зачем украинец хочет сменить весовую категорию
yellow-arrow
Эррол Спенс сделал прогноз на бой Джервонты Дэвиса и Фрэнка Мартина
Майк Тайсон Бокс Джейк Пол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости