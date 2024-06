Блогер Джейк Пол объявил дату боя с Майком Тайсоном

Блогер Джейк Пол сообщил, когда состоится его поединок с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном: бой запланирован на 15 ноября.

"Новая дата, то же место, тот же результат", - написал Джейк в X (Twitter).

New date, same place, same fate#PaulTyson pic.twitter.com/ihfIOEllKW