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Бой Майка Тайсона и Джейка Пола перенесен
Состояние здоровья легенды ухудшилось
фото - talksport.com
Боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и легендарным атлетом Майком Тайсоном перенесён на 15 ноября. Он состоится в Арлингтоне, штат Техас. Об этом пишет инсайдер Ариэль Хельвани в своих социальных сетях.
Причина переноса поединка заключается в ухудшении состояния здоровья Майка Тайсона.
Напомним, 27 мая стало известно, что 57-летний Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес. Сообщалось, что у спортсмена произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, после приземления ему оказали медицинскую помощь.
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