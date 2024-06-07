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Бой Майка Тайсона и Джейка Пола перенесен

Бокс
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Состояние здоровья легенды ухудшилось

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола перенесен

фото - talksport.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и легендарным атлетом Майком Тайсоном перенесён на 15 ноября. Он состоится в Арлингтоне, штат Техас. Об этом пишет инсайдер Ариэль Хельвани в своих социальных сетях.

Причина переноса поединка заключается в ухудшении состояния здоровья Майка Тайсона.

Напомним, 27 мая стало известно, что 57-летний Майк Тайсон почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес. Сообщалось, что у спортсмена произошло обострение язвы, он пожаловался на тошноту и головокружение, после приземления ему оказали медицинскую помощь.

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