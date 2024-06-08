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Известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
Интересное мнение
https://fightnews.info/ fightnews
Известный британский супертяж Фрейзер Кларк поделился своими мыслями по поводу реванша между его соотечественником Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО) и абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (22-0; 14 КО). Его слова цитирует Second Out:
"Когда Тайсон был свеж, он был хорош, контролировал поединок. Когда я смотрел эти три раунда, думал: "Если мы будем делать это еще два-три раунда, то выиграем бой".
Следовательно, ему не нужны кардинальные перемены. Он должен делать то, что делал, но несколько последовательнее. Забудьте о демонстративности и подойдите (к реваншу – прим) несколько серьезнее, но, очевидно, это его характер.
Кто победитель? Наверное, сейчас я бы сказал, что это Усик. Из-за того, как он закончил бой" - сказал Кларк.
Напомним, что реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря, а местом его проведения станет Саудовская Аравия.
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