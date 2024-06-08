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Бывший соперник Усика стал временным чемпионом мира в супертяжелом весе

Бокс
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Возможно, придется встретиться снова

Бывший соперник Усика стал временным чемпионом мира в супертяжелом весе

XSport

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Майкл Хантер (23-1-2; 16 КО) одержал победу на вечере бокса во Флориде (США). В поединке против своего соотечественника Касиуса Чейни (23-2; 16 КО) по итогам 10 раундов Хантеру отдали предпочтение все три судьи – 100-90; 100-90; 100-90.

Этот триумф дал Майклу титул временного чемпиона мира по версии WBA. Потенциально, американец в будущем может выйти на бой против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО) за полноценный пояс WBA.

Напомним, что Хантер уже сражался против украинца, но было это в рамках первого тяжелого веса. Тогда наш спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

Напомним, что ранее известный британский боксер дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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