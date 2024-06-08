Бывший соперник Усика стал временным чемпионом мира в супертяжелом весе

Американский супертяж Майкл Хантер (23-1-2; 16 КО) одержал победу на вечере бокса во Флориде (США). В поединке против своего соотечественника Касиуса Чейни (23-2; 16 КО) по итогам 10 раундов Хантеру отдали предпочтение все три судьи – 100-90; 100-90; 100-90 .

Этот триумф дал Майклу титул временного чемпиона мира по версии WBA. Потенциально, американец в будущем может выйти на бой против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (22-0; 14 КО) за полноценный пояс WBA.

Напомним, что Хантер уже сражался против украинца, но было это в рамках первого тяжелого веса. Тогда наш спортсмен одержал победу единогласным решением судей.