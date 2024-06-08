Белью – о Уайлдере: Я желаю ему только добра, его богатство – это здоровье

Бывший британский супертяж Тони Белью высказался о потенциальном будущем американца Деонтея Уайлдера (43-4-1; 42 КО) после поединка против китайца Чжана Чжилея. Его слова цитирует YouTube канал iFL TV:

"Не мне говорить, покончено ли с Уайлдером. Пусть он скажет сам. Как фанат, смотрящий на это со стороны, я желаю ему только добра. Я надеюсь, что он поймет, что его богатство – это его здоровье" – сказал британец.