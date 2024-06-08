Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Белью – о Уайлдере: Я желаю ему только добра, его богатство – это здоровье
Очень мощные слова
фото - boxingscene.com
Бывший британский супертяж Тони Белью высказался о потенциальном будущем американца Деонтея Уайлдера (43-4-1; 42 КО) после поединка против китайца Чжана Чжилея. Его слова цитирует YouTube канал iFL TV:
"Не мне говорить, покончено ли с Уайлдером. Пусть он скажет сам. Как фанат, смотрящий на это со стороны, я желаю ему только добра. Я надеюсь, что он поймет, что его богатство – это его здоровье" – сказал британец.
Напомним, что ранее известный британский супертяж
Популярное сейчас
- Известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Унаи Эмери в Мадриде ведет переговоры по покупке Лунина
- Украина проиграла Польше, Ребров объявил заявку на ЕВРО, Любенович не уходит из Миная? Главные новости за 7 июня
- Дуэйн Джонсон — Александру Усику: Не сломай мне челюсть, чемпион
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО