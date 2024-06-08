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Белью – о Уайлдере: Я желаю ему только добра, его богатство – это здоровье

Бокс
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Очень мощные слова

Белью – о Уайлдере: Я желаю ему только добра, его богатство – это здоровье

фото - boxingscene.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяж Тони Белью высказался о потенциальном будущем американца Деонтея Уайлдера (43-4-1; 42 КО) после поединка против китайца Чжана Чжилея. Его слова цитирует YouTube канал iFL TV:

"Не мне говорить, покончено ли с Уайлдером. Пусть он скажет сам. Как фанат, смотрящий на это со стороны, я желаю ему только добра. Я надеюсь, что он поймет, что его богатство – это его здоровье" – сказал британец.

Напомним, что ранее известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

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