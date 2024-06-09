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Федерация бокса Украины получила нового президента
Продивус – на выход
Фото: facebook.com/vladimirprodivus
В Житомире Федерация бокса Украины на внеочередном заседании приняла решение о новом руководителе организации. Им стал Олег Ильченко (ранее исполнявший обязанности председателя).
Полномочия бывшего главы ФБУ Владимира Продивуса были аннулированы.
Отметим, что 8 февраля Кирилл Шевченко покинул пост главы организации. Он возглавлял федерацию с февраля 2022 года. Обязанности президента исполнял Ильченко, который в тот момент был вице-президентом.
Напомним, что ранее известный британский супертяж
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