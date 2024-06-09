Федерация бокса Украины получила нового президента

В Житомире Федерация бокса Украины на внеочередном заседании приняла решение о новом руководителе организации. Им стал Олег Ильченко (ранее исполнявший обязанности председателя).

Полномочия бывшего главы ФБУ Владимира Продивуса были аннулированы.

Отметим, что 8 февраля Кирилл Шевченко покинул пост главы организации. Он возглавлял федерацию с февраля 2022 года. Обязанности президента исполнял Ильченко, который в тот момент был вице-президентом.