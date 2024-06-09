  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Федерация бокса Украины получила нового президента
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерация бокса Украины получила нового президента

Бокс
Обновлено

Продивус – на выход

Федерация бокса Украины получила нового президента

Фото: facebook.com/vladimirprodivus

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В Житомире Федерация бокса Украины на внеочередном заседании приняла решение о новом руководителе организации. Им стал Олег Ильченко (ранее исполнявший обязанности председателя).

Полномочия бывшего главы ФБУ Владимира Продивуса были аннулированы.

Отметим, что 8 февраля Кирилл Шевченко покинул пост главы организации. Он возглавлял федерацию с февраля 2022 года. Обязанности президента исполнял Ильченко, который в тот момент был вице-президентом.

Напомним, что ранее известный британский супертяж дал прогноз на реванш Усик-Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Райан Гарсия арестован за вандализм
yellow-arrow
Белью – о Уайлдере: Я желаю ему только добра, его богатство – это здоровье
yellow-arrow
Бывший соперник Усика стал временным чемпионом мира в супертяжелом весе
Владимир Продивус Федерация бокса Украины
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости