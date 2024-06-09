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Райан Гарсия арестован за вандализм

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Не удивительно

Райан Гарсия арестован за вандализм

Фото: globallookpress.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, представитель первого полусреднего веса Райан Гарсия (25-1; 20 КО) был арестован за вандализм. Об этом сообщает TMZ Sports.

Отмечается, что инцидент произошел в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз в субботу днем. Источники в правоохранительных органах сообщают, что он разгромил свою комнату/коридор в роскошном отеле.

Отметим, что в последнее время Гарсия ведет довольно развратный образ жизни. На последний поединок против Девина Хэйни он вышел с остатками в организме запрещенных веществ (как показали анализы после поединка).

Напомним, что ранее в ФБУ избрали нового президента.

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