Райан Гарсия арестован за вандализм

Американский боксер, представитель первого полусреднего веса Райан Гарсия (25-1; 20 КО) был арестован за вандализм. Об этом сообщает TMZ Sports.

Отмечается, что инцидент произошел в отеле Waldorf Astoria в Беверли-Хиллз в субботу днем. Источники в правоохранительных органах сообщают, что он разгромил свою комнату/коридор в роскошном отеле.

Отметим, что в последнее время Гарсия ведет довольно развратный образ жизни. На последний поединок против Девина Хэйни он вышел с остатками в организме запрещенных веществ (как показали анализы после поединка).