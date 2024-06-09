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Майк Тайсон: Я нокаутирую Джейка Пола. Видео
Уверен в своих силах
Getty Images
Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон поделился со своими поклонниками новым видео. Боксер отреагировал на назначение новой даты его поединка против блоггера Джейка Пола. Соответствующий пост Тайсон опубликовал на своей официальной странице в Твиттер.
"Новая дата, та же судьба. Я нокаутирую Джейка Пола"
Jake’s new wake date. Nov. 15th.@netflix #PaulTyson pic.twitter.com/dXRv9yknCv— Mike Tyson (@MikeTyson) June 8, 2024
Напомним, что бой Тайсон-Пол состоится 15 ноября. Поединок сначала был назначен на 20 июля, однако из-за обострения язвы у Майка врачи рекомендовали избегать физических нагрузок в течение следующих трех-четырех месяцев.
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