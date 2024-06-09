  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Американец Хантер хочет провести реванш с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Американец Хантер хочет провести реванш с Усиком

Бокс
Обновлено

Не интересно

Американец Хантер хочет провести реванш с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж, временный чемпион мира по версии WBA Майкл Хантер (23-1-2; 16 КО) рассказал, что реванш против абсолютного чемпиона, украинца Александра Усика (22-0; 14 КО) является его приоритетной задачей.

"У меня нет соперника, с которым я хочу подраться в следующем бою. Единственный поединок, которого я действительно желаю – это битва с Усиком.

Это мое единственное поражение. Я хотел бы отомстить за это поражение, просто выступить и показать миру, из чего я действительно сделан" – цитирует слова американца The Boxing Mob.

Напомним, что ранее Гарсия оказался в тюрьме по делу о вандализме.

По теме
yellow-arrow
Майк Тайсон: Я нокаутирую Джейка Пола. Видео
yellow-arrow
Райан Гарсия арестован за вандализм
yellow-arrow
Федерация бокса Украины получила нового президента
Александр Усик Майкл Хантер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости