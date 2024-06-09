Американец Хантер хочет провести реванш с Усиком

Американский супертяж, временный чемпион мира по версии WBA Майкл Хантер (23-1-2; 16 КО) рассказал, что реванш против абсолютного чемпиона, украинца Александра Усика (22-0; 14 КО) является его приоритетной задачей.

"У меня нет соперника, с которым я хочу подраться в следующем бою. Единственный поединок, которого я действительно желаю – это битва с Усиком.

Это мое единственное поражение. Я хотел бы отомстить за это поражение, просто выступить и показать миру, из чего я действительно сделан" – цитирует слова американца The Boxing Mob.