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Американец Хантер хочет провести реванш с Усиком
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Getty Images/Global Images Ukraine
Американский супертяж, временный чемпион мира по версии WBA Майкл Хантер (23-1-2; 16 КО) рассказал, что реванш против абсолютного чемпиона, украинца Александра Усика (22-0; 14 КО) является его приоритетной задачей.
"У меня нет соперника, с которым я хочу подраться в следующем бою. Единственный поединок, которого я действительно желаю – это битва с Усиком.
Это мое единственное поражение. Я хотел бы отомстить за это поражение, просто выступить и показать миру, из чего я действительно сделан" – цитирует слова американца The Boxing Mob.
Напомним, что ранее Гарсия
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