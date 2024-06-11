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Райан Гарсия попал в больницу после ареста

Бокс

Американский боксер опубликовал соответствующий пост в соцсети

Райан Гарсия попал в больницу после ареста

Фото: globallookpress.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский боксёр Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что был доставлен в больницу.

Ранее Гарсию арестовали в Калифорнии после пьяного дебоша в отеле. Позже стало известно, что Райана отправили в одну из больниц для оказания ему медицинской помощи.

"Я волнуюсь. Должен находиться в этой странной больнице, мне пытаются дать лекарство и держат в ожидании. Неизвестно, как долго это будет продолжаться. Помолитесь за меня. Боже, помоги мне", — написал Гарсия.

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Райан Гарсия
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