Райан Гарсия попал в больницу после ареста

Американский боксёр Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что был доставлен в больницу.

Ранее Гарсию арестовали в Калифорнии после пьяного дебоша в отеле. Позже стало известно, что Райана отправили в одну из больниц для оказания ему медицинской помощи.

"Я волнуюсь. Должен находиться в этой странной больнице, мне пытаются дать лекарство и держат в ожидании. Неизвестно, как долго это будет продолжаться. Помолитесь за меня. Боже, помоги мне", — написал Гарсия.