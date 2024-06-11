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Райан Гарсия попал в больницу после ареста
Американский боксер опубликовал соответствующий пост в соцсети
Фото: globallookpress.com
Американский боксёр Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал, что был доставлен в больницу.
Ранее Гарсию арестовали в Калифорнии после пьяного дебоша в отеле. Позже стало известно, что Райана отправили в одну из больниц для оказания ему медицинской помощи.
"Я волнуюсь. Должен находиться в этой странной больнице, мне пытаются дать лекарство и держат в ожидании. Неизвестно, как долго это будет продолжаться. Помолитесь за меня. Боже, помоги мне", — написал Гарсия.
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