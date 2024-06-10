Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невеста Уайлдера: После поражения он выместил весь свой гнев на мне
Телли Свифт добилась запрета для боксера приближаться к ней на расстояние ближе 100 ярдов
Телли Свифт, невеста Деонтея Уайлдера, добилась запрета для боксёра приближаться к ней на расстояние ближе 100 ярдов (примерно 91 метр).
По словам девушки, спортсмен неоднократно подвергал её физическому и эмоциональному насилию после поражения в поединке с Тайсоном Фьюри в 2020 году.
"Он выместил весь свой гнев на мне и нашей семье. Я попросила его пойти на терапию, но он отказался. В тот момент он изо всех сил пытался получить бои, которые могли бы продвинуть его карьеру, и был эмоционально нестабилен. Он часто плакал и кричал у нас дома", - приводит слова Свифт USA TODAY.
Свифт призналась, что насилие со стороны Уайлдера стало проявляться чаще после его поражения в поединке с Джозефом Паркером единогласным решением судей в декабре прошлого года.
Популярное сейчас
- Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Маркевич - о сборной Украины: Только позиция левого защитника вызывает вопросы
- Малиновский: Когда переход в Полесье? Не знаю
- Райан Гарсия арестован за вандализм
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО