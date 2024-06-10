Рикки Хаттон и Майкл Мурер вошли в Зал славы бокса

Международный боксёрский Зал славы (IBHOF) провёл ежегодную церемонию включения новых членов.

В нынешнем году награды удостоились:

– чемпион мира в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем весе (до 66,7 кг) британец Рикки Хаттон (45-3, 32 KO). Выступал с 1997-го по 2012-й;

– чемпион мира в полутяжёлом (до 79,4 кг) и супертяжёлом весе американец Майкл Мурер (52-4-1, 40 KO). Выступал с 1988-го по 2008-й;

– чемпион мира во втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком весе (до 61,2 кг) американец Диего Корралес (40-5, 33 KO). Выступал с 1996 по 2007 год;

– чемпион мира в минимальном (до 47,2 кг) и первом наилегчайшем весе (до 49 кг) пуэрториканец Иван Кальдерон (35-3-1, 6 KO). Выступал с 2001-го по 2012-й.