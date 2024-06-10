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Невеста Уайлдера: После поражения от Фьюри он выместил весь свой гнев на мне
Американец потерпел поражение в 2020 году
Фото: fight.ru
Телли Свифт, невеста Деонтея Уайлдера, добилась запрета для боксёра приближаться к ней на расстояние ближе 100 ярдов.
По словам девушки, спортсмен неоднократно подвергал её физическому и эмоциональному насилию после поражения в поединке с Тайсоном Фьюри в 2020 году.
"Он выместил весь свой гнев на мне и нашей семье. Я попросила его пойти на терапию, но он отказался. В тот момент он изо всех сил пытался получить бои, которые могли бы продвинуть его карьеру, и был эмоционально нестабилен. Он часто плакал и кричал у нас дома", — приводит слова Свифт USA TODAY.
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