Невеста Уайлдера: После поражения от Фьюри он выместил весь свой гнев на мне

Телли Свифт, невеста Деонтея Уайлдера, добилась запрета для боксёра приближаться к ней на расстояние ближе 100 ярдов.

По словам девушки, спортсмен неоднократно подвергал её физическому и эмоциональному насилию после поражения в поединке с Тайсоном Фьюри в 2020 году.

"Он выместил весь свой гнев на мне и нашей семье. Я попросила его пойти на терапию, но он отказался. В тот момент он изо всех сил пытался получить бои, которые могли бы продвинуть его карьеру, и был эмоционально нестабилен. Он часто плакал и кричал у нас дома", — приводит слова Свифт USA TODAY.