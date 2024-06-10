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Усик: У меня большое уважение к Тайсону Фьюри, он настоящий боец

Бокс

Украинец высказался о недавнем поединке

Усик: У меня большое уважение к Тайсону Фьюри, он настоящий боец

https://fightnews.info/ fightnews

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о британце Тайсоне Фьюри, поединок с которым он провёл в середине мая.

"Послушайте, у меня большое уважение к Тайсону Фьюри, он настоящий боец и настоящий мужчина. И он мой соперник. Невероятно тяжёлый. Он очень умён. Когда Тайсон болтает, многие говорят, что он клоун, но это может не дать мне или другому сопернику настроиться" — сказал Усик в подкасте 3 Knockdown Rule.

Напомним, что свой последний бой Александр Усик провел с Тайсоном Фьюри 18 мая в Саудовской Аравии. Победу раздельным решением судей одержал украинец и стал абсолютным чемпионом мира.

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